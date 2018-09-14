В Улан-Удэ на трех участках отменили результаты выборов

Избирательница в единый день голосования на избирательном участке

Избирательница в единый день голосования на избирательном участке

КРАСНОЯРСК, 14 сен — РИА Новости. Результаты выборов депутатов Народного хурала Бурятии признаны недействительными на трех избирательных участках в Улан-Удэ из-за попыток вброса бюллетеней, сообщил РИА Новости председатель региональной избирательной комиссии Дмитрий Ивайловский.

Ранее сообщалось, что на одном из участков в районе республики зафиксировали вброс в переносной ящик – ящик был аннулирован, был пресечен вброс должностным лицом при голосовании в СИЗО Улан-Удэ.

"Выборы депутатов хурала республики признаны недействительными на трех участках в Улан-Удэ. Это участки под номерами 847, 855, 860. Там была пресечена попытка вброса бюллетеней", — сказал Ивайловский.

Он отметил, что инциденты не повлияли на результаты выборов.

"Единая Россия" победила на выборах в парламент Бурятии 9 сентября с 41% голосов. КПРФ набрала 25,6% голосов, ЛДПР — чуть более 12%. "Справедливая Россия" набрала более 9%, КПСС и "Гражданская платформа" не смогли преодолеть пятипроцентный барьер. Явка превысила 39%.