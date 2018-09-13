В Госдуме ответили на слова украинского экс-министра о "разгроме России"

МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек ("Единая Россия") назвал заявления экс-министра экономики Украины Виктора Суслова о гипотетическом "разгроме России в пыль" "жалким блеянием в адрес НАТО с просьбой о помощи".

Бывший министр экономики Украины в эфире телеканала "112 Украина" заявил, что НАТО бы "давно разгромила Россию в пыль", если бы у нее не было ядерного оружия. Говоря об учениях "Восток-2018", он заявил, что эти маневры якобы нацелены на то, чтобы другие страны избегали военного конфликта с РФ.

"Агрессивная риторика Киева — это жалкое блеяние в адрес НАТО с просьбой о помощи. Застрявшая в Донбассе армия, полная беспомощность в Азово-Черноморском регионе, осознание собственной ничтожности в современном ракетостроении подвигли украинских политиков к "словесным победам", — заявил Бальбек РИА Новости.

Депутат подчеркнул, что любой здравомыслящий человек скептически относится к фразам в сослагательном наклонении.

"Но в Украине, видимо, на слове "если" построена вся военная политика — мол, "сейчас НАТО, да в пыль, а потом мы…" — но есть нюанс. В Северо-Атлантическом Альянсе даже в безъядерном варианте разгром России не рассматривался в силу объективных причин военного толка", — заключил парламентарий.