Инаугурация губернатора Московской области пройдет 14 сентября‍

Итоги единого дня голосования в 2018 году (468)

МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Инаугурация Андрея Воробьева, избранного губернатором Подмосковья, состоится 14 сентября в доме правительства Московской области, сообщила пресс-служба главы региона.

По итогам подсчета 100% голосов действующий губернатор Воробьев победил на выборах 9 сентября с результатом в 62,52%. Согласно данным ЦИК РФ, за него проголосовали 1 миллион 338 тысяч 29 избирателей.

"Четырнадцатого сентября в 12.00 состоится церемония вступления Андрея Воробьёва в должность губернатора Московской области",- говорится в сообщении.

На инаугурацию приглашены члены правительства Московской области, руководители органов местного самоуправления, Московской областной избирательной комиссии, депутаты Государственной Думы и Московской областной Думы, представители правоохранительных органов, предпринимательского сообщества, главы традиционных конфессий, общественные деятели, в том числе руководители Общественной палаты Московской области и муниципальных общественных палат, деятели культуры, науки, искусства, образования, здравоохранения, спорта, доверенные лица и представители избирательного штаба, руководители областных средств массовой информации, почетные граждане региона, уточнили в пресс-службе.