МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Межпарламентские отношения России и Нидерландов далеки от идеальных, однако в Госдуме рассчитывают на их улучшение, заявил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин на встрече с председателем первой палаты Генеральных штатов Нидерландов Анки Брукерс-Кнол.

"Увы, наши отношения далеки от идеальных, но, думаю, что наша сегодняшняя встреча многие вопросы должна снять, тем более, когда мы говорим о контактах на межпарламентском уровне: это встреча и диалог представителей народов. Народы должны всегда дружить, должны строить отношения, и политики должны сделать все, чтобы создавать такие условия и возможности", — заявил в ходе встречи Володин.

Он отметил, что в настоящий момент в межпарламентских отношениях РФ и Нидерландов отсутствует понимание, и назвал это недопустимым. "Мы считаем, что то состояние наших отношений, которое сегодня можно охарактеризовать как не только отсутствие любых контактов, но и абсолютное отсутствие понимания, что, наверное, самое плохое, недопустимо", — сказал Володин.

"История отношений между нашими странами многовековая… и есть те вехи в ней, которые нас сближают, поэтому было правильно отталкиваться именно от этих событий и строить отношения, которые позволили бы сблизить наши страны, народы и развивать торговлю, чтобы не было непонимания, которое не по нашей вине сложилось", — добавил председатель Госдумы.

Представляя участников встречи со стороны Госдумы, он отметил, что парламентарии реализуют разные партийные программы, но едины во мнении, что выстраивать отношения между парламентами необходимо на принципах доверия и невмешательства в дела других стран.

"Несмотря на то, что у нас разное мировоззрение и мы реализуем разные партийные программы, в вопросах выстраивания международных отношений, межпарламентских контактов мы занимаем общую позицию: считаем, что нам необходимо строить отношения на принципах дружбы, доверия и невмешательства в суверенные дела других государств", — отметил спикер нижней палаты российского парламента.

В ходе встречи стороны затронули вопросы расследования крушения рейса MH17 на Востоке Украины. Володин подчеркнул, что в связи с этим расследованием в адрес РФ звучат необоснованные обвинения.

"Невозможно, не ведя диалог, достичь понимания и доверия. И в этой связи могу сказать лишь одно: когда звучат обвинения в адрес России, но при этом не пытаются выслушать нашу точку зрения, не ведут диалог. Это говорит о том, что либо чего-то боятся, либо они не обоснованы и носят характер попытки сформировать образ врага", — заявил Володин.

Малайзийский Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Международная следственная группа JIT ранее представила промежуточные результаты расследования. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Следователи затруднились ответить, когда и в какой суд будут переданы результаты расследования.

МИД РФ заявил, что обвинения JIT в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент РФ Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.