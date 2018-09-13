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Политика

В ГД рассчитывают на улучшение межпарламентских отношений РФ и Нидерландов

(обновлено: 10:54 13.09.2018)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ. Архивное фотоЗдание Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Межпарламентские отношения России и Нидерландов далеки от идеальных, однако в Госдуме рассчитывают на их улучшение, заявил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин на встрече с председателем первой палаты Генеральных штатов Нидерландов Анки Брукерс-Кнол.

Вид Амстердама. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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"Увы, наши отношения далеки от идеальных, но, думаю, что наша сегодняшняя встреча многие вопросы должна снять, тем более, когда мы говорим о контактах на межпарламентском уровне: это встреча и диалог представителей народов. Народы должны всегда дружить, должны строить отношения, и политики должны сделать все, чтобы создавать такие условия и возможности", — заявил в ходе встречи Володин.

Он отметил, что в настоящий момент в межпарламентских отношениях РФ и Нидерландов отсутствует понимание, и назвал это недопустимым. "Мы считаем, что то состояние наших отношений, которое сегодня можно охарактеризовать как не только отсутствие любых контактов, но и абсолютное отсутствие понимания, что, наверное, самое плохое, недопустимо", — сказал Володин.

"История отношений между нашими странами многовековая… и есть те вехи в ней, которые нас сближают, поэтому было правильно отталкиваться именно от этих событий и строить отношения, которые позволили бы сблизить наши страны, народы и развивать торговлю, чтобы не было непонимания, которое не по нашей вине сложилось", — добавил председатель Госдумы.

Представляя участников встречи со стороны Госдумы, он отметил, что парламентарии реализуют разные партийные программы, но едины во мнении, что выстраивать отношения между парламентами необходимо на принципах доверия и невмешательства в дела других стран.

"Несмотря на то, что у нас разное мировоззрение и мы реализуем разные партийные программы, в вопросах выстраивания международных отношений, межпарламентских контактов мы занимаем общую позицию: считаем, что нам необходимо строить отношения на принципах дружбы, доверия и невмешательства в суверенные дела других государств", — отметил спикер нижней палаты российского парламента.

В ходе встречи стороны затронули вопросы расследования крушения рейса MH17 на Востоке Украины. Володин подчеркнул, что в связи с этим расследованием в адрес РФ звучат необоснованные обвинения.

"Невозможно, не ведя диалог, достичь понимания и доверия. И в этой связи могу сказать лишь одно: когда звучат обвинения в адрес России, но при этом не пытаются выслушать нашу точку зрения, не ведут диалог. Это говорит о том, что либо чего-то боятся, либо они не обоснованы и носят характер попытки сформировать образ врага", — заявил Володин.

Малайзийский Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах. Архивное фото
© Максим Блинов
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Международная следственная группа JIT ранее представила промежуточные результаты расследования. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Следователи затруднились ответить, когда и в какой суд будут переданы результаты расследования.

МИД РФ заявил, что обвинения JIT в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент РФ Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.

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