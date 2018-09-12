Путин настроен на решение проблем с Токио, заявил Песков

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин настроен на решение проблем с Токио и высоко ценит усилия премьер-министра Японии Синдзо Абэ по налаживанию отношений, работа будет продолжена в конструктивном ключе, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он добавил, что смысл предложения российского президента "достаточно ясен".
"Решение территориальных споров — это процесс, который иногда требует десятилетий, не одно десятилетие. Опыт решения таких сложных растянутых по времени процессов у России есть, например, в Китае. Президент тоже об этом говорил", — сказал пресс-секретарь президента.
Песков добавил, что предложение Путина заключается в том, что "все-таки предлагается сначала подписать мирный договор и потом уже, исходя из отношений мира, дружбы и сотрудничества выходить на необходимые консенсусы".