Путин после ВЭФ не обсуждал с Абэ идею подписать мирный договор

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Японии Синдзо Абэ не удалось пообщаться на тему заключения мирного договора между Россией и Японией после пленарного заседания ВЭФ, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в среду.
Ранее Путин на пленарном заседании ВЭФ предложил Японии заключить мирный договор до конца года без всяких дополнительных условий. Он предложил прописать в тексте документа желание Москвы и Токио урегулировать споры по территориальному вопросу.
"Нет, не удалось, и сегодня программа тоже не предусматривает", — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.
Путин и Абэ смотрят дзюдо, а думают, наверное, о мирном договоре. Но программа во Владивостоке, по словам Пескова, такого обсуждения уже не предусматривает pic.twitter.com/2EJlUX6K5M— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 12 сентября 2018 г.
МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.