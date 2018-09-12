Путин после ВЭФ не обсуждал с Абэ идею подписать мирный договор

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Японии Синдзо Абэ не удалось пообщаться на тему заключения мирного договора между Россией и Японией после пленарного заседания ВЭФ, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в среду.

Ранее Путин на пленарном заседании ВЭФ предложил Японии заключить мирный договор до конца года без всяких дополнительных условий. Он предложил прописать в тексте документа желание Москвы и Токио урегулировать споры по территориальному вопросу.

"Нет, не удалось, и сегодня программа тоже не предусматривает", — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.

Путин и Абэ смотрят дзюдо, а думают, наверное, о мирном договоре. Но программа во Владивостоке, по словам Пескова, такого обсуждения уже не предусматривает pic.twitter.com/2EJlUX6K5M — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 12 сентября 2018 г.

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.

МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.