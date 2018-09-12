РКН рассказал о качестве работы сетей связи в единый день голосования

В информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ в единый день голосования. Архивное фото

В информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ в единый день голосования. Архивное фото

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. В единый день голосования 9 сентября сети связи общего пользования, используемые избирательными комиссиями всех уровней, функционировали устойчиво; видеотрансляция велась с около 17 тысяч избирательных участков, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

"Фиксировались краткосрочные перерывы в оказании услуг связи, которые не оказали влияния на проведение выборов. Перерывы в функционировании каналов передачи данных, задействованных в интересах ГАС "Выборы", были зафиксированы в 0,01% ТИК и УИК от их общего количества, телефонной связи — 0,15%, видеотрансляции — 0,5%", — отметили в пресс-службе ведомства.

Операторы связи оперативно восстанавливали штатное функционирование каналов связи в пределах одного-двух часов, добавили в Роскомнадзоре.

"Подразделения радиоконтроля радиочастотной службы осуществляли круглосуточный контроль за транспондерами космических аппаратов, используемых ГАС "Выборы". Помеховых воздействий не зафиксировано", — подчеркнули в ведомстве.