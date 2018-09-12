МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. В единый день голосования 9 сентября сети связи общего пользования, используемые избирательными комиссиями всех уровней, функционировали устойчиво; видеотрансляция велась с около 17 тысяч избирательных участков, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.
Операторы связи оперативно восстанавливали штатное функционирование каналов связи в пределах одного-двух часов, добавили в Роскомнадзоре.
"Подразделения радиоконтроля радиочастотной службы осуществляли круглосуточный контроль за транспондерами космических аппаратов, используемых ГАС "Выборы". Помеховых воздействий не зафиксировано", — подчеркнули в ведомстве.