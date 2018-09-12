Калининградский избирком передал в СК видео с записью возможной "карусели"

КАЛИНИНГРАД, 12 сен — РИА Новости. Калининградская областная избирательная комиссия передала в Следственный комитет видео с записью, возможно, многократного голосования одних и тех же людей на нескольких участках в ходе довыборов депутатов Госдумы, сообщила РИА Новости председатель избиркома региона Инесса Винярская.

Во вторник глава ЦИК Элла Памфилова обратила внимание на инцидент в Калининградской области, она отметила, что сейчас "в соцсетях гуляют ролики", на которых видно, как семеро человек "в одной и той же одежде, с открытыми лицами, под камеры" обходят три избирательных участка, подходят к определенному человеку, берут бюллетени и голосуют. Она призвала тщательно расследовать ситуацию с многократным голосованием группы людей на нескольких участках и сообщила, что до окончания разбирательства местный избирком не будет подводить официальные итоги выборов.

"Как только нам стало известно, что на трех избирательных участках в Мамоново при проведении дополнительных выборов депутата Госдумы по одномандатному округу № 98 осуществлялось неоднократное голосование на участках одной и той же группы лиц, мы незамедлительно с помощью служебного портала видеонаблюдения нашли необходимые отрезки времени в видеозаписи. По данному факту все материалы, включая видеозаписи со служебных порталов видеокамер, переданы вечером 11 сентября в Следственный комитет", — сказала Винярская.

Глава областного избиркома отметила, что избирательная комиссия дождется мнения СК по поводу этих материалов, после чего будет принято решение по итогам выборов.

Довыборы в Калининградской области прошли после того, как депутат Госдумы РФ от региона Алексей Силанов стал главой Калининграда, а прежний глава города Александр Ярошук, руководивший городом более 10 лет, в марте покинул пост по собственному желанию. Экс-мэр Ярошук участвовал в выборах в единый день голосования 9 сентября от партии "Единая Россия", набрав 40,1% голосов избирателей, почти в два раза опередив представителя КПРФ Игоря Ревина. Явка в регионе составила чуть более 20%.