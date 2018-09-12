Калининградский избирком передал в СК видео с записью возможной "карусели"

КАЛИНИНГРАД, 12 сен — РИА Новости. Калининградская областная избирательная комиссия передала в Следственный комитет видео с записью, возможно, многократного голосования одних и тех же людей на нескольких участках в ходе довыборов депутатов Госдумы, сообщила РИА Новости председатель избиркома региона Инесса Винярская.
"Как только нам стало известно, что на трех избирательных участках в Мамоново при проведении дополнительных выборов депутата Госдумы по одномандатному округу № 98 осуществлялось неоднократное голосование на участках одной и той же группы лиц, мы незамедлительно с помощью служебного портала видеонаблюдения нашли необходимые отрезки времени в видеозаписи. По данному факту все материалы, включая видеозаписи со служебных порталов видеокамер, переданы вечером 11 сентября в Следственный комитет", — сказала Винярская.
Довыборы в Калининградской области прошли после того, как депутат Госдумы РФ от региона Алексей Силанов стал главой Калининграда, а прежний глава города Александр Ярошук, руководивший городом более 10 лет, в марте покинул пост по собственному желанию. Экс-мэр Ярошук участвовал в выборах в единый день голосования 9 сентября от партии "Единая Россия", набрав 40,1% голосов избирателей, почти в два раза опередив представителя КПРФ Игоря Ревина. Явка в регионе составила чуть более 20%.