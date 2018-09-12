В Госдуме предупредили Киев о последствиях провокаций в Азовском море

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен — РИА Новости. Украинским властям стоит воздержаться от каких-либо провокаций в Азовском море, в противном случае их новые военные корабли станут объектами музейного показа в Крыму, заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины распорядился усилить военное присутствие в Азовском море и обеспечить подразделения береговой обороны ракетным оружием. В свою очередь, командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Сергей Попко заявил об увеличении армейской группировки в Приазовье. При этом, по словам заместителя министра инфраструктуры страны Юрия Лавренюка, в Азовское море дополнительно переброшены два бронекатера.

"У России достаточно сил и средств защитить свои границы и противостоять любым провокациям. Азовское море является водами свободного пользования, поэтому больше никакого сомалийского захвата Украиной российских рыбаков, как это было с судном "Норд", мы не допустим. Если киевские власти задумали очередную провокацию, то мы призываем их одуматься, иначе, в случае противоправных действий, их хваленые бронекатера будут арестованы и доставлены в российскую гавань в Севастополе, где мы сделаем из них объекты музейного показа", — сказал РИА Новости Шеремет.

По его словам, киевским властям пора прекратить жить в выдуманном мире, делая из братского государства врага. "Мы уверены, что настанет время, и они одумаются", — подчеркнул Шеремет.

Украинские пограничники 25 марта задержали крымское судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они граждане России, но Киев считает их украинскими гражданами. Два члена экипажа сумели вернуться в Крым через Белоруссию, семь сняли с рейса в Минск. Капитану судна инкриминируется "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства", ему грозит до пяти лет лишения свободы.