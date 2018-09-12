Явка на выборах мэра Москвы оказалась выше, чем в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов сравнил явку избирателей на выборах мэра Москвы с явкой на Западе, отметив, что в российской столице она выше, чем в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке.

"Явка 30,96% в целом соответствует уровню 2013 года, и в сравнении с Западом она намного выше, чем в тех же крупнейших городах Америки — Лос-Анджелесе или Нью-Йорке", — сказал Горбунов на заседании комиссии в среду.

Выборы мэра Москвы прошли 9 сентября. По окончательным данным, Сергей Собянин набрал 70,17% голосов, за него проголосовали 1 миллион 582 тысячи 762 человека.

На втором месте расположился экс-депутат Госдумы Вадим Кумин, выдвинутый КПРФ, набрав 11,38% голосов. С 7,01% голосов избирателей третье место занимает глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов. Депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР и экс-владелец СУ-155, кандидат от партии "Союз горожан" Михаил Балакин набрали 6,72% и 1,87% голосов избирателей соответственно.

Явка по итогам обработки 100% протоколов составила 30,96%.