Мосгоризбирком объяснил "затягивание" с подведением итогов выборов мэра

Избиратели в единый день голосования на избирательном участке в Москве

Избиратели в единый день голосования на избирательном участке в Москве

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Мосгоризбирком опроверг информацию о затягивании сроков подписания итоговых протоколов о результатах выборов мэра Москвы в территориальных комиссиях и планирует получить их до вечера вторника, сообщил председатель комиссии Валентин Горбунов.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что по всей Москве ТИКи переносят подписание итоговых протоколов о результатах выборов мэра "без объяснения причин".

"В связи с публикацией… в ряде других средств массовой информации сведений о якобы затягивании сроков подписания итогового протокола о результатах выборов мэра Москвы в территориальных избирательных комиссиях Москвы сообщаем следующее: перед территориальными избирательными комиссиями Москвы была поставлена задача перед подведением итогов внимательнейшим образом проверить все поступившие жалобы", — цитирует Горбунова пресс-служба Мосгоризбиркома.

Он отметил, что была достигнута договоренность с общественным штабом по наблюдению за выборами о сравнении всех копий протоколов, полученных наблюдателями Общественной палаты Москвы, со сведениями в ГАС "Выборы".

"По результатам проверки разночтений не обнаружено. Все территориальные избирательные комиссии с утра приступили к подведению итогов. Мосгоризбирком планирует до вечера получить протоколы всех территориальных избирательных комиссий", — говорится в сообщении.