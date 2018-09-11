Избирком вручил Клычкову удостоверение губернатора Орловской области

ВОРОНЕЖ, 11 сен — РИА Новости. Избирательная комиссия Орловской области признала прошедшие 9 сентября в регионе губернаторские выборы состоявшимися и действительными и вручила набравшему наибольшее число голосов кандидату Андрею Клычкову удостоверение губернатора, сообщает во вторник облправительство.
"Согласно закону Орловской области о выборах губернатора, Андрей Клычков, набравший более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании, признан избранным губернатором Орловской области", — говорится в сообщении.
Кроме того, облизбирком признал выборы состоявшимися и действительными.
"Председатель областной избирательной комиссии Людмила Маркина вручила Андрею Клычкову удостоверение губернатора Орловской области", — добавили в правительстве.
Инаугурация Клычкова состоится в пятницу, 14 сентября.
В октябре прошлого года президент РФ Владимир Путин досрочно освободил от должности главы региона Вадима Потомского и назначил Клычкова временно исполняющим обязанности губернатора.