Избирком вручил Клычкову удостоверение губернатора Орловской области

Итоги единого дня голосования в 2018 году (436)

ВОРОНЕЖ, 11 сен — РИА Новости. Избирательная комиссия Орловской области признала прошедшие 9 сентября в регионе губернаторские выборы состоявшимися и действительными и вручила набравшему наибольшее число голосов кандидату Андрею Клычкову удостоверение губернатора, сообщает во вторник облправительство.

Врио губернатора Клычков (КПРФ) победил на выборах главы региона, набрав 83,55% голосов избирателей. Представитель "Справедливой России" Руслан Перелыгин набрал 4,84%, кандидат от партии "Родина" Евгений Алехин — 3,99%, кандидат от "Патриотов России" Елена Крачнакова — 2,78%, кандидат от ЛДПР Андрей Куцын — 2,91%. Итоги выбором избирком подвел 11 сентября.

"Согласно закону Орловской области о выборах губернатора, Андрей Клычков, набравший более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании, признан избранным губернатором Орловской области", — говорится в сообщении.

Кроме того, облизбирком признал выборы состоявшимися и действительными.

"Председатель областной избирательной комиссии Людмила Маркина вручила Андрею Клычкову удостоверение губернатора Орловской области", — добавили в правительстве.

Инаугурация Клычкова состоится в пятницу, 14 сентября.

В октябре прошлого года президент РФ Владимир Путин досрочно освободил от должности главы региона Вадима Потомского и назначил Клычкова временно исполняющим обязанности губернатора.