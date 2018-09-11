Жириновский предложил отменить итоги выборов в Калмыкии

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил аннулировать результаты выборов на всей территории Калмыкии из-за инцидента с вбросом бюллетеней на одном из избирательных участков.

Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что результаты голосования на выборах 9 сентября отменены на нескольких участках в четырех регионах РФ, также проверяется информация о вбросе на одном из участков в Калмыкии. Следователи Калмыкии организовали проверку из-за размещенного в интернете видеоролика, на котором зафиксирован вброс.

Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов в понедельник на пресс-конференции показал зафиксированный на видео вброс бюллетеней и отметил, что речь идет о 81-м участке в республике Калмыкия. Во вторник в ходе пленарного заседания лидер эсеров вновь поднял вопрос о произошедшем в республике.

"Мы готовы… более жесткую линию занять по Калмыкии. Вообще (надо) отменить все выборы по Калмыкии — наказать один раз и главу субъекта, и всех остальных, чтобы этого хулиганства никогда не было. Поэтому давайте разберемся с этим регионом", — заявил Жириновский.

Выборы депутатов Народного Хурала Калмыкии прошли в единый день голосования 9 сентября по пропорциональной системе. Избраны были 27 депутатов от трех партий. "Единая Россия" получит 21 мандат, КПРФ — четыре, "Справедливая Россия" — два. Явка на выборах составила 54,1%.