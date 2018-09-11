Путин назвал отношения между Москвой и Пекином доверительными

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. У России и Китая сложились доверительные отношения в сфере политики, безопасности и обороны, заявил Владимир Путин.
"Знаю, что вы лично уделяете большое внимание развитию российско-китайских отношений. Мы регулярно с вами в контакте. Я рад возможности принять вас в России", — сказал он на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином.
Президент отметил, что в этом году товарооборот между двумя странами может составить 100 миллиардов долларов. "Рост более 30 процентов ежегодно", — уточнил он.
Председатель КНР впервые принимает участие в работе Восточного экономического форума (ВЭФ). Во вторник он встречается с Путиным.
Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером мероприятия.