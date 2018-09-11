Володин открыл осеннюю сессию Госдумы

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин открыл пятую осеннюю сессию нижней палаты парламента.

"Мы сегодня открываем пятую осеннюю сессию. Она короткая, в отличие от предыдущей. Но обещает быть насыщенной и напряженной. Вопросы, которые нам предстоит рассмотреть, говорят сами за себя", — сказал Володин во время пленарного заседания во вторник.

Спикер Госдумы также поздравил тех депутатов, которые были избраны 9 сентября.

"У нас состоялись довыборы по семи одномандатным округам. И вы знаете, что представили "Единой России", ЛДПР, КПРФ избраны в Государственную думу, было бы правильно пожелать им плодотворной работы. И, конечно, для нас всех это важно, потому что мы с вами наконец-то заместили те округа, которые были до этого пустые, и это сказывалось на взаимодействии с избирателями", — сказал он.

Володин также отметил, что в нынешнюю сессию парламентариям предстоит работа по новому графику — теперь пленарные заседания будут проходить три дня в неделю вместо двух. "Это, с одной стороны, увеличивает время для работы над законопроектами, с другой — оптимизирует наш график, позволяет комитетам больше времени уделять законотворчеству. Конечно, для депутатов это дополнительная нагрузка. Но эти изменения должны дать обязательный результат, будут способствовать повышению качества законопроектов", — пояснил председатель Госдумы.

По его словам, сейчас на рассмотрении в Государственной думе находится 1118 законопроектов, из которых 406 — на стадии предварительного рассмотрения в комитетах, 468 готовится в комитетах к рассмотрению в первом чтении, 241 — готовится к рассмотрению во втором чтении, еще три — к рассмотрению в третьем чтении. От прошлых созывов, отметил Володин, на рассмотрении нижней палаты парламента находится 55 законопроектов.

После того, как председатель объявил об открытии осенней сессии, парламентарии стоя спели гимн Российской Федерации.