Глава Владимирской области заявила, что готова ко второму туру выборов

ЯРОСЛАВЛЬ, 10 сен – РИА Новости. Действующий глава Владимирской области Светлана Орлова, лидирующая выборах губернатора региона, но не набравшая 50%, заявила, что готова ко второму туру.

Выборы главы региона прошли во Владимирской области в воскресенье, в единый день голосования. После обработки 100% протоколов действующий губернатор, кандидат от "Единой России" Орлова получила 36,42% голосов, обогнав кандидата от ЛДПР Владимира Сипягина (31,19%) на 5,23%. Кандидат от "Справедливой России" Сергей Бирюков получил 17,48% голосов, кандидат от "Патриотов России" Сергей Глумов — 6,81% голосов.

Председатель регионального избиркома Вадим Минаев в ходе прямого включения в ЦИК сообщил, что второй тур намечен на 23 сентября. В нем примут участие Орлова и Сипягин.

"Как отметил сегодня президент России Владимир Владимирович Путин на заседании президиума Госсовета во Владивостоке, второй тур на выборах — абсолютно нормальная практика. Мы к нему готовы, какую-то особую подготовку проводить не планируем", — говорится в комментарии губернатора, предоставленном пресс-службой администрации региона.

"Прогнозировать результаты второго тура не буду. Пусть избиратель сам сделает свой выбор. Как оценит нашу работу за пять лет, так и будет", — подчеркнула глава региона.

Она отметила, что выборы прошли "честно, конкурентно, демократично, строго в рамках закона".

"Выборы состоялись, люди приходили на избирательные участки целыми семьями с хорошим настроением. Явка была выше, чем в 2013 году. Результат известен. Будем работать дальше", — подчеркнула Орлова.