На ряде участков в регионах отменили итоги голосования

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Результаты голосования на выборах 9 сентября отменены на двух избирательных участках в Ульяновской области и двух участках в Московской области, а также на одном участке в Бурятии и одном — во Владимирской области, проверяется информация о вбросе на одном из участков Калмыкии, сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова.

"На данный момент у нас имеется информация об отмене итогов голосования на ряде избирательных участков, в Ульяновской области — 2, в Московской области — 2, Владимирская область — 1, республика Бурятия — 1, а также в республике Калмыкия в настоящее время проводится проверка на одном из участков, где предположительно был зафиксирован вброс", — сообщила Памфилова в понедельник, подводя итоги единого дня голосования.