На выборах мэра Москвы зафиксировали два нарушения

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Два нарушения зафиксировали в Москве в ходе выборов мэра Москвы, сообщил член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут в понедельник журналистам.
Помимо этого, жительница из Ленинградской области, по словам Реута, "разделась топлесс, написала краской на груди "Москва-871" и пошла на избирательный участок".
"Гражданку задержали, помыли и составили протокол. Больше никаких происшествий не было", — заключил он.
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