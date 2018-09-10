На выборах мэра Москвы зафиксировали два нарушения

Итоги единого дня голосования в 2018 году (388)

Предварительные результаты выборов в регионах России на инфоэкранах в Информационном центре ЦИК России. 9 сентября 2018

Предварительные результаты выборов в регионах России на инфоэкранах в Информационном центре ЦИК России. 9 сентября 2018

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Два нарушения зафиксировали в Москве в ходе выборов мэра Москвы, сообщил член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут в понедельник журналистам.

"Во второй половине дня голосования зафиксировано два случая. В центральном округе задержали гражданина Киргизии, который расклеивал агитационные листовки на домах — составили протокол за незаконную агитацию и отпустили", — сказал он.

Помимо этого, жительница из Ленинградской области, по словам Реута, "разделась топлесс, написала краской на груди "Москва-871" и пошла на избирательный участок".

"Гражданку задержали, помыли и составили протокол. Больше никаких происшествий не было", — заключил он.

Подробнее о едином дне голосования в России читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>