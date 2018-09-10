ЕР лидирует на выборах в парламент Забайкалья с небольшим отрывом

Единый день голосования в 2018 году (332)

Избиратели на выборах в Единый день голосования

Избиратели на выборах в Единый день голосования

КРАСНОЯРСК, 10 сен — РИА Новости. Партия "Единая Россия" после обработки 99% протоколов лидирует на выборах в законодательное собрание Забайкальского края, набрав более 28% голосов, при этом отрыв от КПРФ и ЛДПР составляет около 4%, сообщили РИА Новости в краевом избиркоме.

Выборы в краевой парламент состоялись в единый день голосования 9 сентября. Депутатов избирают сроком на пять лет. На 50 мест в краевом парламенте 25 распределяют по партийным спискам, 25 — по одномандатным округам.

"По итогам обработки 99% протоколов "Единая Россия" набрала 28,29%, КПРФ — 24,61%, ЛДПР — 24,56%, "Справедливая Россия" — 8,94%, "Партия пенсионеров России" — 6,05%", — сказала заместитель начальника отдела организационно-правовой работы Наталья Козлова.

По данным избиркома, явка на голосовании составила 22,02%. На выборах в краевой парламент в 2013 году явка превысила 32%.