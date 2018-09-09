Дмитрий Артюхов вступил в должность губернатора Ямала

Единый день голосования в 2018 году (123)

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 сен — РИА Новости. Дмитрий Артюхов, избранный в воскресенье губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа, принес присягу и официально вступил в должность.

Ранее депутаты окружного заксобрания в ходе тайного голосования большинством голосов избрали Артюхова новым губернатором региона.

"Клянусь при осуществлении полномочий губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации и устав — основной закон Ямало-Ненецкого автономного округа, честно и добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности во имя процветания Ямала", — сказал Артюхов во время церемонии инаугурации.

Спикер окружного заксобрания Сергей Ямкин вручил новому главе ЯНАО знак губернатора. Тридцатилетний Артюхов стал самым молодым руководителем региона в РФ.