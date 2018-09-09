Эрдоган хочет встретиться с Путиным после визита в Германию

АНКАРА, 9 сен – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о возможности встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным после своего визита в Германию, который состоится в конце сентября.

"У нас есть разногласия (с РФ – ред.), и мы это обсуждаем на уровне глав МИД, Минобороны, разведки. После визита в Германию (27-28 сентября) мы можем снова встретиться с Путиным", — сказал Эрдоган турецким журналистам на борту самолета, возвращаясь с саммита в Тегеране. Его слова цитирует газета Hurriyet.

В пятницу в Тегеране прошли переговоры лидеров России, Турции и Ирана Владимира Путина, Тайипа Эрдогана и Хасана Роухани. Основными темами обсуждения стали ситуация в сирийской провинции Идлиб и процесс урегулирования кризиса в арабской республике.