Совфед выразил надежду, что Google не выполнял политический заказ

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов выразил надежду, что Google не выполнял политический заказ, размещая перед выборами в РФ информацию о возможных протестах; однако сенатор не исключил, что компанию могли принуждать это сделать, отметив, что в США поисковик более жестко относится к размещению политической рекламы.

Комиссия Совфеда 4 сентября с участием ЦИК, МИД, прокуратуры, Роскомнадзора обсуждала недопустимость вмешательства в избирательный процесс РФ, о чем и было проинформировано американское подразделение Google. Речь шла о размещении на ресурсах, подконтрольных компании, информации о несанкционированных протестных акций 9 сентября, в Единый день голосования. В Роскомнадзоре сообщили, что ведут диалог с представителями компании.

"Будем рассчитывать, что не было политического заказа. Поскольку люди, которые использовали этот ресурс — на них была сделана ставка определенными кругами в США. Может быть, компанию принуждали это сделать, я этого не исключаю", — сказал Климов журналистам в четверг.

Он также выразил надежду, что корпорация "сохранила свою самостоятельность".

Климов подчеркнул, что в США Google работает по другим правилам, размещая политическую информацию: по требованиям компании размещается информация по избирательной тематике "только проверенных рекламодателей". Кроме того, по его словам, клиенты "проходят личную проверку".

Климов пояснил, что 13 сентября комиссия намерена рассмотреть возможные ответные меры, если Google продолжит нарушать законодательство РФ. "Если они идут на диалог — это одна история, если осознанно это делали (размещали политическую рекламу – ред.) — другая история. Время покажет", — сказал сенатор.

Президент США Дональд Трамп в последние дни критиковал IT-компании, в частности Google, обвиняя ее в том, что она скрывает хорошие новости о нем и выдает плохие в результатах поиска. Он также обвинил Google, Facebook и Twitter в том, что те "нечестно" обращаются с республиканцами.