Совфед выразил надежду, что Google не выполнял политический заказ

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов выразил надежду, что Google не выполнял политический заказ, размещая перед выборами в РФ информацию о возможных протестах; однако сенатор не исключил, что компанию могли принуждать это сделать, отметив, что в США поисковик более жестко относится к размещению политической рекламы.
"Будем рассчитывать, что не было политического заказа. Поскольку люди, которые использовали этот ресурс — на них была сделана ставка определенными кругами в США. Может быть, компанию принуждали это сделать, я этого не исключаю", — сказал Климов журналистам в четверг.
Он также выразил надежду, что корпорация "сохранила свою самостоятельность".
Климов пояснил, что 13 сентября комиссия намерена рассмотреть возможные ответные меры, если Google продолжит нарушать законодательство РФ. "Если они идут на диалог — это одна история, если осознанно это делали (размещали политическую рекламу – ред.) — другая история. Время покажет", — сказал сенатор.
Президент США Дональд Трамп в последние дни критиковал IT-компании, в частности Google, обвиняя ее в том, что она скрывает хорошие новости о нем и выдает плохие в результатах поиска. Он также обвинил Google, Facebook и Twitter в том, что те "нечестно" обращаются с республиканцами.