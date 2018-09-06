Украинские политики тайком ездят отдыхать в Крым, заявили в республике

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен — РИА Новости. Украинские политики и чиновники тайком ездят в Крым на отдых, заявил РИА Новости глава комитета парламента республики по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

"Они не сторонятся Крыма. Они втихаря ездили, ездят и будут ездить. Приезжают они, конечно, не через пункты пропуска на севере Крыма, а прилетают через Москву. У многих чиновников и депутатов есть в Крыму своя недвижимость, многие из них сюда приезжают — и не только летом", — рассказал он.

По словам Черняка, украинские политики уже давно понимают, что происходит в Крыму и почему крымчане решили связать свое будущее с Россией. "Украинцы, приезжающие в Крым, видят одну картинку: как регион развивается, как регион преобразовывается на глазах", — подчеркнул он.

Ранее депутат Верховной рады от "Оппозиционного блока" Евгений Балицкий рассказал в эфире телеканала NewsOne , что отдохнул в Крыму и выяснил у местных жителей, почему они проголосовали на референдуме за вхождение полуострова в состав России.

"Есть люди, которые крутят пальцем у виска и говорят: "Какой возврат, вы что? Вот туда?" И про бандеровщину говорят, и про сожженных в Одессе, и про госпереворот. Большинство людей — я могу руку на сердце положить. Поверьте, это не в том (дело. — Прим. ред.), что я так хочу или я так не хочу, так думают многие люди", — отметил парламентарий.

Крым стал российским регионом в результате референдума, который проводился после госпереворота на Украине в 2014 году. Около 97 процентов жителей Республики Крым и 96 процентов жителей Севастополя высказались за возвращение полуострова в состав России. Украина по-прежнему называет Крым своей, но временно оккупированной территорией. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".