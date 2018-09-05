Ушаков назвал темы переговоров Путина и Абэ на ВЭФ

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэ на Восточном экономическом форуме поговорят тет-а-тет, обсудят мирный договор и ситуацию на Корейском полуострове, будет принят пакет документов, заявил в среду помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Вначале состоится узкий состав, который предусматривает формат тет-а-тет. Затем — переговоры в составе делегаций, также будут на рабочем обеде, церемония подписания совместных документов и совместное заявление для СМИ, но по просьбе японской стороны без вопросов", — сказал Ушаков на брифинге.

По его словам, Путин и Абэ обсудят "различные вопросы двусторонней повестки дня". "Естественно, лидеры затронут проблематику мирного договора. Мы исходим из того, что для подписания мирного договора необходима соответствующая атмосфера доверия и сотрудничества, и для этого нужно и дальше продолжать развивать двусторонние контакты и взаимодействие по самым различным направлениям… Будет обсуждена совместная хозяйственная деятельность на Курилах, тут идет согласование дорожных карт, касающихся реализации проектов в пяти областях", — отметил помощник президента.

Он подчеркнул, что лидеры двух стран также обсудят ситуацию на Корейском полуострове и в целом в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ушаков добавил, что до переговоров Путин и Абэ планируют вместе посетить завод Mazda во Владивостоке. В Москве ожидают, что на встрече японская сторона подтвердит свое приглашение Путину посетить Японию в 2019 году.