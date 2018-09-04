В Google заявили, что рассматривают обоснованные обращения от госорганов

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Google рассматривает все обоснованные обращения от государственных органов, но не комментирует отдельные ситуации, заявили РИА Новости в пресс-службе компании в ответ на вопрос о письмах со стороны ЦИК РФ и Роскомнадзора.

ЦИК и Роскомнадзор ранее направили в адрес Google письма об ответственности за распространение призывов к акциям в день выборов, что является нарушением российского законодательства. Единый день голосования в России пройдет 9 сентября. ФАС также предупредила компанию о недопустимости вмешательства в выборы.

"Google рассматривает все обоснованные обращения от государственных органов, но не комментирует отдельные ситуации", — заявили в компании.