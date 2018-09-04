МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Видеохостинг YouTube сегодня выступает как связующее звено в пропаганде антиобщественного поведения в день выборов, заявил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин.
Он пояснил, что иностранные интернет-гиганты, такие как Google, предоставляют "практически неограниченные возможности" ряду "заинтересованных в дестабилизации обстановки в РФ лиц", которые делают "попытки привлечения к незаконной деятельности пользователей сети интернет, в том числе несовершеннолетних".
ЦИК и Роскомнадзор ранее направили в адрес Google письма об ответственности за распространение призывов к акциям в день выборов, что является нарушением российского законодательства. Единый день голосования в России пройдет 9 сентября.