МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Видеохостинг YouTube сегодня выступает как связующее звено в пропаганде антиобщественного поведения в день выборов, заявил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин.

"Множество рекламных механизмов видеохостинга YouTube, который принадлежит американской транснациональной корпорации Google, на сегодняшний день берут на себя роль связующего звена в пропаганде антиобщественного поведения в период проведения выборов в РФ, создание препятствий осознанному волеизъявлению наших граждан", — сказал Субботин во вторник в ходе рабочего совещания членов временной комиссии по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

Он пояснил, что иностранные интернет-гиганты, такие как Google, предоставляют "практически неограниченные возможности" ряду "заинтересованных в дестабилизации обстановки в РФ лиц", которые делают "попытки привлечения к незаконной деятельности пользователей сети интернет, в том числе несовершеннолетних".

ЦИК и Роскомнадзор ранее направили в адрес Google письма об ответственности за распространение призывов к акциям в день выборов, что является нарушением российского законодательства. Единый день голосования в России пройдет 9 сентября.