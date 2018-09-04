ФАС предупредила Google о недопустимости вмешательства в выборы

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предупредила Google о недопустимости вмешательства в выборы, в случае выявления нарушения выработает меры совместно с ЦИК, сообщил журналистам замглавы ФАС Андрей Кашеваров.

Ранее ЦИК и Роскомнадзор направили в адрес Google письма об ответственности за распространение призывов к акциям в день выборов, что является нарушением российского законодательства. Единый день голосования в России пройдет 9 сентября.

"По этой ситуация вся компетенция относится к ЦИК. Мы проинформировали Google также об этой ситуации. Мы предупредили. В нормальном правовом государстве мы надеемся на добросовестное поведение любого участника. Тем более, если он предупрежден. Если этого не случится, я полагаю, что есть инструментарий", — сказал замглавы ФАС.

"Мы посмотрим, что можно сделать (меры в отношении Google — ред.). Мы будем действовать в рамках того протокола, который подписан с ЦИК. Здесь больше компетенция ЦИК", — добавил Кашеваров.

Он утвердительно ответил на вопрос, будет ли решение о мерах приниматься совместно.