Google не ответил на письмо ЦИК о недопустимости вмешательства в выборы

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. ЦИК и Роскомнадзор сообщили, что американское отделение Google не ответило на предупреждающее письмо о недопустимости вмешательства в выборы в РФ.

Ранее ведомства направили в адрес Google письмо об ответственности за распространение призывов к акциям в день выборов, что является нарушением российского законодательства. Единый день голосования в России пройдет 9 сентября.

"Ответа мы не получили", — сообщил во вторник на заседании комиссии Совфеда по защите госсуверенитета член ЦИК Александр Клюкин.

Эту информацию подтвердил и замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин. "Да, ответа мы не получили", — сказал он.

При этом Субботин отметил, что Google не сможет списать все на якобы неполученный документ. "Мы находимся с ними на постоянной прямой связи", — сказал он.