МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Роскомнадзор направил официальные письма в Google о недопустимости предоставления своих ресурсов для рекламы незаконной деятельности на территории России в день выборов, сообщил замглавы ведомства Вадим Субботин.

"Десятки специализированных YouTube-каналов (их более 40) в постоянном режиме ведут массированные акции с призывами нарушать российской закон. Путем предоставления фактически неограниченных возможностей со стороны иностранных интернет-гигантов, таких как Google, рядом заинтересованных в дестабилизации обстановки в РФ лиц делаются попытки привлечения пользователей к незаконной деятельности в интернете", — сказал Субботин во вторник в ходе рабочего совещания членов временной комиссии по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

"Мы уже тоже направили в Google письма. Мы бы хотели предупредить иностранные компании, в том числе Google, о недопустимости предоставления своих ресурсов для незаконной деятельности на территории РФ", — добавил он.