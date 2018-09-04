В ЦИК прокомментировали ситуацию с Google

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Любое вмешательство иностранных организаций в избирательную кампанию в РФ не допускается, расценивается как нарушение закона, заявил член ЦИК Александр Клюкин, комментируя ситуацию с Google.

ЦИК и Роскомнадзор ранее направили в адрес Google письма об ответственности за распространение призывов к акциям в день выборов, что является нарушением российского законодательства. Единый день голосования в России пройдет 9 сентября.

"В соответствии с пунктом 6 статьи 3 федерального закона об Основных гарантиях вмешательство иностранных организаций в избирательную кампанию в нашей стране в любых формах не допускается и будет расцениваться как нарушение закона РФ и вмешательство в выборы в нашей стране", — сказал Клюкин во вторник на заседании комиссии Совфеда по защите госсуверенитета.

По его словам, данные предупреждения указаны в письме Центризбиркома главному исполнительному директору Google Inc. Ларри Пейджу.

"Я взял выдержку из стратегии национальной безопасности США, принятой в конце 2017 года. Чем американцы хороши? Они очень простые понятные и все делают открыто. Они написали, что интернет – это американское изобретение и он должен отражать американские интересы… Это положение заложило основу для принятие Конгрессом США основы об отмене нейтралитета сети и соответственно о легализации правительственных действий против других государств в сети интернет, в том числе, и против нас", — добавил член ЦИК.