ЦИК направил Google письмо из-за призывов к участию в акциях

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. ЦИК РФ направил в Google письмо в связи с выборами из-за распространения призывов к участию в акциях, сообщил РИА Новости член комиссии Александр Клюкин.

"Да, направил", — сказал Клюкин в ответ на соответствующий вопрос.

Позже в этот же день в ходе рабочего совещания в Совете Федерации он уточнил, что письмо направлено руководству американской компании в связи с запланированной на 9 сентября акцией, которая инициирована оппозиционером Алексеем Навальным.

"Центральная избирательная комиссия России направила письмо главному исполнительному директору Google Inc. Ларри Пейджу с разъяснениями некоторых статей федерального закона №67 "Об основных гарантиях…". Речь идет о том, что господин Навальный приобретает, по нашим сведениям, у Google рекламные инструменты компании для размещения на (сервисе) Youtube информации о проведении 9 сентября, в день голосования,на Google рекламы массового мероприятия, которое носит политический характер", — сказал Клюкин.

Она пояснил, что Центризбирком проинформировал Google о том, что "такие мероприятия во время проведения избирательной кампании повлекут за собой массу нарушений законодательства о выборах в нашей стране, так как проведение предвыборной агитации в день голосования и предшествующий ему день, то есть так называемый "день тишины", запрещены".

На просьбу одного из участников совещания уточнить, получен ли какой-то ответ от компании, член ЦИК сообщил, что ответа пока нет.

Единый день голосования в России пройдет 9 сентября.