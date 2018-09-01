Синдром паритета: как дипотношения России и США пострадали за год

ВАШИНГТОН, 1 сен — РИА Новости. Ровно год назад 1 сентября по требованию американских властей прекратило свою работу генеральное консульство России в Сан-Франциско. Это было только первым шагом в сокращении дипломатического присутствия РФ в США.

За прошедший год власти США предприняли еще несколько шагов, которые еще больше осложнили не только работу российских дипломатов, но и жизнь наших соотечественников, которые лишились возможности получать консульские услуги.

Дух паритета

Власти США 31 августа 2017 года потребовали от России прекратить дипломатическую деятельность в здании генконсульства в Сан-Франциско, а также в зданиях торгового представительства в Вашингтоне и отделении торгпредства в Нью-Йорке.

Это стало ответом на требование Москвы сократить дипломатические миссии США в России на 755 человек — до 455 сотрудников, что устанавливало паритет по числу дипперсонала. Таким образом Россия отреагировала на очередные антироссийские санкции, выдержав почти полугодовую паузу после безответной высылки из Штатов 35 своих дипломатов.

Ухватившись за слово "паритет", американцы решили сравнять число диппредставительств, которых у России было больше.

Пресс-секретарь посольства США в РФ Мария Олсон тогда заявила, что теперь стороны могут избежать дальнейшего обмена ответными мерами и исправить отношения. Она выразила надежду, что нисходящий тренд в отношениях подошел к концу.

Как показало время, это был далеко не конец. А развитие этого тренда в итоге сказалось и на судьбе самой Олсон.

Два дня на сборы

За менее чем два дня, отведенных на закрытие генконсульства в Сан-Франциско, его сотрудники не успели собрать архив документов. Не выполнить предписание было нельзя, и они оставили документы.

Архив документов вернули почти через два месяца — в конце октября. Американцы упаковали, перевели его и передали в посольство. Несмотря на неоднократные протесты МИД РФ, они не разрешили российским дипломатам самостоятельно подготовить документы к отправке и вывезти из здания.

По мнению российской стороны, это было еще одним нарушением Венской конвенции, так как консульские архивы и документы являются "неприкосновенными в любое время и независимо от их местонахождения".

Этот опыт был учтен позже при закрытии генконсульства в Сиэтле. Но там на это у дипломатов было больше времени, и доступ к документации американцы не получили.

Зачистка западного побережья

В марте 2018 года в связи с инцидентом в британском Солсбери, где, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, США нанесли беспрецедентный удар по российским дипломатам. Были высланы 60 человек, а также закрыто генконсульство в Сиэтле.

В этот раз Москва ответила зеркально. В числе высланных была и Мария Олсон. Однако если в России распределение американских диппредставительств после закрытия консульства в Санкт-Петербурге оказалось более-менее равномерным: Москва, Екатеринбург, Владивосток, — то в США без консульского присутствия оказалось все западное побережье.

И если в России речь идет преимущественно о выдаче виз россиянам, то на территории США это вопрос оказания консульской поддержки тысячам российских граждан. Сбор документов на визу в РФ возможен и теперь через аккредитованный при посольстве визовый центр, а вот вопросы замены или выдачи паспортов, справок, нотариального заверения документов и прочие теперь требуют дорогостоящих поездок.

В июне состоялся первый консульский выезд в Сан-Франциско и Лос-Анджелес. Как сообщило тогда посольство, сотрудники вели прием документов на оформление загранпаспортов, выдачу готовых паспортов и оформление пенсионных документов.

Между тем, освободившиеся после высылки дипломатов места остаются не занятыми. Новые дипломаты пока так и не приехали.

Визуальный контроль

Что происходит с принадлежащими РФ зданиями, где располагались консульства и резиденции консулов, российская сторона проконтролировать не может. Дипломаты могут только время от времени оценивать их состояние снаружи. Это называется визуальным контролем, но, по сути, представляет собой просто осмотр с улицы.

Американские власти блокируют доступ на все эти объекты, последовательно отвечая отказом на все запросы российского посольства. Причины отказа никогда не указываются.

Несмотря на заверения американцев в том, что они обеспечат безопасность объектов и сохранят их в "надлежащем состоянии", их действия давали повод усомниться в этом.

Каждый раз представители США проникали в здания на следующий день после того, как их освобождали российские дипломаты. Замки взламывали в присутствии российских журналистов, государственные флаги Российской Федерации снимали. Триколоры, правда, потом отдали, а взлом отрицали.

Кто нарушает

МИД РФ настаивает на том, что это нарушение как Венской конвенции, так и законов США. Представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова охарактеризовала это как фактический отказ от гарантий незыблемости права собственности.

Американская сторона в ответ говорит, что Венская конвенция о консульских сношениях предусматривает, что консульские учреждения (другой страны) основываются только с разрешения принимающей стороны. А такое разрешение может быть отозвано, что и было сделано в отношении объектов, права на которые оспаривает Россия. В результате указанная собственность уже не может считаться дипломатической и, следовательно, не является уже неприкосновенной, уверены в госдепартаменте.

Некоторое время звучали заявления о возможном обращении в американский суд по поводу возврата собственности, однако пока дело остановилось на том, что необходимые документы по поручению президента РФ Владимира Путина были направлены в Москву, где их продолжают изучать. Посол РФ в США Анатолий Антонов ранее сказал, что это "работа очень деликатная, филигранная, требует тишины".

Пока ситуация сводится к тому, что здания простаивают, пользоваться ими нельзя. В то же время после снятия дипломатического статуса на недвижимость начинают начислять налоги. Кто и как их будет платить, пока непонятно. Мария Захарова ранее завяла, что Штаты "напрямую сказали, что ожидают, что мы продадим эти объекты американскому государству".

При этом Антонов вопрос возврата собственности назвал первым в списке критериев улучшения российско-американских отношений.

Однако пока предпосылок к этому нет. США в августе ввели очередные антироссийские санкции в связи с инцидентом в Солсбери. Они двухэтапные, и второй этап в том числе не исключает понижения уровня дипломатических отношений.

В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявила, что по делу Скрипалей в Форин-офис было направлено около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.

Экс-глава британского МИД Борис Джонсон в марте обвинял РФ в отравлении Скрипаля, утверждая, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Обвинения оказались ложными. Глава секретной лаборатории минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипаль и его дочь. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан в том числе на основании собственных оценок информации.