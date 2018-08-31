Власти Крыма призвали США прекратить выступать в роли жандарма

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг — РИА Новости. США пора прекратить выступать в роли жандарма и вмешиваться во внутренние дела России, диктуя условия по судоходству в Азовском море и Керченском проливе, заявил РИА Новости глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Ранее госдепартамент США призвал Россию "прекратить кошмарить международное судоходство" в Азовском море и Керченском проливе, который связывает его с Черным морем.

"США привыкли выступать в роли международных арбитров и жандармов. Им там из океана, очевидно, все хорошо видно и ясно. Мы сами разберемся на своей территории, что нам и как делать. Россия не препятствует прохождению через пролив не одному иностранному судну, которое работает в рамках международного законодательства", — сказал РИА Новости Гемпель.

По его словам, досмотры судом проходят в рамках обычной законной морской практики и направлены на поддержание безопасности в Керченском проливе.

"Все досмотры, которые проходят суда и всё, что связано с безопасностью Российской Федерации, с безопасностью граждан, наши силовые структуры делают. Это все оправдано и правильно. Это наша территория и мы имеем права это делать. Никто нам не вправе указывать, как проводить меры, связанные с безопасностью, в том числе и американцы. Пусть они сначала наведут порядок у себя и в Европе, а потом уже пытаются что-то предлагать нам", — сказал Гемпель.

Киев обвиняет Москву в блокировании заходов судов, которые следуют в порты Украины через Керченский пролив, из-за чего суда простаивают, а их владельцы несут потери. При этом замглавы МИД Украины Елена Зеркаль заявляла, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра украинских судов в Азовском море. Президент Петр Порошенко поручил МИД Украины представить предложения по урегулированию с Россией ситуации с судоходством в Азовском море.

Крымское погрануправление ФСБ сообщало, что проверки иностранных морских судов проводятся в соответствии с международным морским правом, замечаний и претензий со стороны судовладельцев не поступало.

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