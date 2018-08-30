Кудрин заявил о возможности совмещать две должности

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил в интервью газете "Коммерсант", что вполне сможет совмещать свою должность с постом неформального советника президента по экономическим вопросам.
Глава Счетной палаты также уточнил, что президент РФ Владимир Путин хотел бы, "чтобы до него такие выводы доходили системно и регулярно, в ходе личных встреч". Он отметил, что договорился регулярно высказывать президенту свою точку зрения по той или иной проблеме.
"Потом мы более подробно с ним это обсуждали, он поддержал все стратегические цели, которые я поставил перед Счетной палатой", — добавил Кудрин.