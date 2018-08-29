Крымская делегация посетит площадки ООН и ОБСЕ

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости. Крымские делегации посетят площадки ООН и ОБСЕ, чтобы донести объективную информацию о происходящих в Крыму процессах, сообщил вице-премьер крымского правительства — постоянный представитель республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов.
Второй площадкой, по словам Мурадова, станет ОБСЕ.
"Это форум в Варшаве. Тоже будем направлять наших специалистов, правоведов, руководителей общественных организации, которые будут докладывать правдивую обстановку", — подчеркнул Мурадов.
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