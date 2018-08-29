Эстонская делегация посетила Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости. Крупная делегация из Эстонии побывала в Крыму с культурным визитом, сообщил вице-премьер крымского правительства — постоянный представитель республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов.

"Это Пушкинское общество. Люди культуры, которые с большим удовольствием изучают исторические места, связанные с нашим гениальным поэтом, основоположником нашего современного языка. Они приехали познакомиться с памятниками и с жизнью крымчан", — сказал Мурадов в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".

По его словам, в состав делегации вошло 30 человек.

"Они говорят, что их в Эстонии убеждали, что ехать опасно, что в Крыму такое творится, страшно, танки, угнетают тут все национальные меньшинства. Но по факту они увидели совершенно иную действительность, которая отличает от той, что им рассказывали", — сказал Мурадов.

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