В Кремле отреагировали на планы Киева разорвать договор о дружбе

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Двусторонние отношения России и Украины находятся в глубочайшем кризисе, неразумно делать шаги, которые принесут дополнительный ущерб народам двух стран, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал заявления Киева о выходе из договора о дружбе с Россией.

"Двусторонние отношения находятся, безусловно, скажем так, в ситуации, которую, наверное, очень трудно чем-то испортить. Двусторонние отношения, конечно, находятся в глубочайшем кризисе, и пока нет, скажем так, никаких факторов, которые говорили бы о наличии перспектив в нынешней ситуации к их нормализации", — заявил Песков.

По его словам, предпринимать шаги для дальнейшего ухудшения отношений было бы неразумно. "Даже в условиях вот этого глубочайшего кризиса в наших двусторонних отношениях, конечно, было бы неразумно предпринимать какие-то шаги, которые нанесут дополнительный ущерб интересам народов двух стран", — сказал пресс-секретарь президента.

Он подчеркнул, что Россия никогда не стремилась к ухудшению двусторонних отношений с Украиной. "Россия никогда не была сторонницей свертывания этих отношений везде. Россия всегда была противницей, оппонентом действий украинского руководства в отношении юго-востока собственной страны", — отметил Песков.

Договор о дружбе

Россия и Украина подписали Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве в 1997 году. Это основополагающий документ российско-украинских отношений, предполагающий стратегическое партнерство двух стран.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что намерен внести в Верховную раду законопроект о немедленном одностороннем прекращении отдельных положений договора о дружбе с Россией. Позже он объяснил, что Украина намерена прекратить положения по военному, военно-техническому и стратегическому сотрудничеству, а положения о суверенитете и территориальной целостности страны останутся в силе. Также МИД заявил, что Киеву надлежит до 30 сентября решить вопрос с продлением договора о дружбе с Москвой на следующие десять лет.