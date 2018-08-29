Путин уволил 15 генералов силовых ведомств

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Владимир Путин своим указом распорядился уволить 15 генералов силовых ведомств.
Кроме того, президент произвел кадровые перестановки в системе МВД. Уволены главы управления МВД России по Брянской области Валентин Кузьмин и УМВД по Ульяновской области Юрий Варченко, а также начальник департамента информационных технологий, связи и защиты информации МВД Сергей Ляшенко.
Также глава государства отправил в отставку заместителя руководителя ГУМВД по Нижегородской области Григория Ткаченко, начальника ГУМВД по Саратовской области Андрея Бойко и замглавы ГУМВД по Кемеровской области Игоря Коршунова.
Со своих должностей ушли руководитель следственного управления Следственного комитета России по Кемеровской области Сергей Калинкин, а также первый замруководителя военного следственного управления СКР по Южному военному округу Дмитрий Васильев.
Свои посты покинули руководители трех управлений ФСИН — по Республике Коми Игорь Ванеев, по Волгоградской области Павел Радченко и по Омской области Сергей Корючин.
Новое назначение
Президент назначил генерал-лейтенанта полиции Олега Торубарова, который до этого руководил ГУ МВД по Алтайскому краю, начальником управления МВД России по Республике Крым.
С должности главы крымского управления МВД в начале лета глава государства уволил Сергея Абисова.