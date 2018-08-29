Путин уволил 15 генералов силовых ведомств

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Владимир Путин своим указом распорядился уволить 15 генералов силовых ведомств.

Свои должности оставили руководители главного управления МЧС России по Томской области Михаил Бегун, ГУМЧС по Мурманской области Владимир Гусев и ГУМЧС по Сахалинской области Денис Ильинов.

Кроме того, президент произвел кадровые перестановки в системе МВД. Уволены главы управления МВД России по Брянской области Валентин Кузьмин и УМВД по Ульяновской области Юрий Варченко, а также начальник департамента информационных технологий, связи и защиты информации МВД Сергей Ляшенко.

Также глава государства отправил в отставку заместителя руководителя ГУМВД по Нижегородской области Григория Ткаченко, начальника ГУМВД по Саратовской области Андрея Бойко и замглавы ГУМВД по Кемеровской области Игоря Коршунова.

Со своих должностей ушли руководитель следственного управления Следственного комитета России по Кемеровской области Сергей Калинкин, а также первый замруководителя военного следственного управления СКР по Южному военному округу Дмитрий Васильев.

Свои посты покинули руководители трех управлений ФСИН — по Республике Коми Игорь Ванеев, по Волгоградской области Павел Радченко и по Омской области Сергей Корючин.

Новое назначение

Президент назначил генерал-лейтенанта полиции Олега Торубарова, который до этого руководил ГУ МВД по Алтайскому краю, начальником управления МВД России по Республике Крым.

С должности главы крымского управления МВД в начале лета глава государства уволил Сергея Абисова.