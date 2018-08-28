Путин уволил 15 генералов силовых ведомств

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Пятнадцать генералов силовых ведомств покинули свои должности указом президента России.

В частности, Путин уволил главу ГУМЧС по Томской области Михаила Бегуна, начальника ГУМЧС по Мурманской области Владимира Гусева и руководителя ГУМЧС по Сахалинской области Дениса Ильинова.

Глава государства также освободил от должностей начальника УМВД по Брянской области Валентина Кузьмина, главу департамента информационных технологий, связи и защиты информации МВД Сергея Ляшенко, руководителя УМВД по Ульяновской области Юрия Варченко.

Кроме того, российский лидер отправил в отставку замначальника ГУМВД по Саратовской области Андрея Бойко, замглавы ГУМВД по Кемеровской области Игоря Коршунова и замруководителя ГУМВД по Нижегородской области Григория Ткаченко.

Своих постов лишились также начальник СУСК по Кемеровской области Сергей Калинкин и первый заместитель руководителя военного СУСК по Южному военному округу Дмитрий Васильев.

Согласно указу Путина, ушли с должности начальник УФСИН по Коми Игорь Ванеев, глава УФСИН по Волгоградской области Павел Радченко и руководитель УФСИН по Омской области Сергей Корючин.

Назначение в Крыму

В то же время президент России назначил нового главу МВД по Республике Крым. Им стал генерал-лейтенант полиции Олег Торубаров.

В начале лета Путин уволил с этой должности Сергея Абисова.

Ранее Торубаров занимал пост главы ГУ МВД по Алтайскому краю.