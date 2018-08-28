Россия и БРИКС не приемлют практику односторонних санкций, заявил Рябков

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Россия и страны БРИКС в целом не приемлют практику односторонних санкций и военных интервенций, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Говоря об итогах прошедшего ранее в Йоханнесбурге (ЮАР) саммита БРИКС, Рябков отметил, что пятерка стран-участниц объединения едина в том, что "не приемлет двойные стандарты, военные интервенции, односторонние экономические меры принуждения, протекционизм и недобросовестную конкуренцию".

Замглавы МИД РФ также отметил, что в данный момент страны БРИКС работают "над подписанием в дальнейшем соглашения в сфере международной информационной безопасности".