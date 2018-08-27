Посол Афганистана прибыл в МИД России

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Посол Афганистана в Москве Абдул Каюм Кучай прибыл в МИД РФ, где у него назначена встреча с замглавы внешнеполитического ведомства Игорем Моргуловым, передает корреспондент РИА Новости.

"Я планирую встретиться сейчас с Моргуловым", — сказал посол РИА Новости, не уточнив, по чьей инициативе пройдет встреча.

На прошедшей неделе официальный Кабул заявил, что не планирует принимать участие в организуемой в России 4 сентября встрече так называемого московского формата по Афганистану, тогда как на эту конференцию может прибыть делегация талибов*. Наряду с этим Москва и Кабул обменялись рядом жестких заявлений по теме афганского урегулирования.

В конце прошлой недели в отставку ушел советник президента Афганистана по вопросам национальной безопасности Мохаммад Ханиф Атмар. Как передавали СМИ, это произошло якобы из-за его несогласия с курсом президента Ашрафа Гани. Атмар на этом посту несколько раз был в Москве и проводил переговоры с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым и главой МИД Сергеем Лавровым. Как ожидается, его место займет действующий посол Афганистана в США.

*Террористическая организация, запрещенная в России.