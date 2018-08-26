Признание Южной Осетии открыло путь для ее развития, заявил Путин

ЦХИНВАЛ, 26 авг — РИА Новости. Решение защитить югоосетинский народ в 2008 году от агрессии, а также признать независимость республики открывают перспективы для ее самостоятельного развития, говорится в приветствии президента РФ Владимира Путина, которое зачитал посол РФ в Южной Осетии Марат Кулахметов.

"Уважаемый Анатолий Ильич (Бибилов), в день 10-летия признания Россией Федерацией независимости Республики Южная Осетия хотел бы передать самые добрые пожелания вам и всем вашим соотечественникам. Принятое в августе 2008 года Россией решение о защите братского югоосетинского народа от агрессии и последовавшее за этим признание государственного суверенитета вашей страны открыли широкие перспективы для самостоятельного развития республики", — говорится в послании.

Как указал российский президент, Россия с удовольствием отмечает успехи, достигнутые Южной Осетией в построении института государственности, а также в различных отраслях национального развития.

Очередное обострение конфликта Грузии с Южной Осетией произошло в августе 2008 года. Многие, в том числе нынешний посол России в Южной Осетии, бывший командующий миротворцами Марат Кулахметов, связывали эту эскалацию с приходом к власти в Грузии Михаила Саакашвили, который решил взять на себя роль "собирателя грузинских земель".

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Южной Осетии.