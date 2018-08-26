Сурков назвал признание Южной Осетии справедливым шагом

ЦХИНВАЛ, 26 авг – РИА Новости. Признание Южной Осетии со стороны России было сложным, но справедливым шагом, заявил помощник президента РФ Владислав Сурков, выступая в Цхинвале на собрании по случаю 10-летия признания.

"Анатолий Ильич (Бибилов, президент Южной Осетии) сказал сегодня, что признание Южной Осетии со стороны России было трудным, смелым шагом, но правильным и справедливым шагом. Это абсолютно правильно, и я рад, что моя страна так поступила", — заявил Сурков.

В то же время он вспомнил о том, что Южная Осетия стала единственным государством, "которому хватило смелости" признать самопровозглашенные республики Донбасса — ДНР и ЛНР.

"Я хочу подчеркнуть, что это был не просто символический жест. На самом деле, это гораздо больше. Потому что все мы знаем, кто этим занимается, что та финансовая, торговая, экономическая, юридическая, организационная инфраструктура, которая создана в Южной Осетии для этих двух республик, является фактически дорогой жизни в условиях блокады, которую совершает по отношению народа Донбасса киевский режим", — подчеркнул Сурков.

По его словам, именно эта поддержка со стороны Южной Осетии позволила удержать экономику Донбасса на плаву.

Бибилов наградил Суркова Орденом почета за вклад в развитие и укрепление дружественных отношений между народами.

Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии после того, как Грузия в ночь на 8 августа обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Впоследствии Абхазию и Южную Осетию признали Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату, Тувалу, а 29 мая 2018 года о признании независимости Абхазии и Южной Осетии объявила Сирия.