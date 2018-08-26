ТБИЛИСИ, 26 авг – РИА Новости. Грузия заинтересована в решении сложных проблем в отношениях с Россией, но не смирится с признанием российской стороной независимости Абхазии и Южной Осетии, заявил РИА Новости спецпредставитель премьер-министра по связям с РФ Зураб Абашидзе.
"Это решение (признание независимости Абхазии и Южной Осетии — ред.) вогнало в глубокий тупик грузино-российские межгосударственные отношения", — считает Абашидзе.
Спецпредставитель считает, что таким образом Россия сделала шаг, "направленный против целостности древней христианской страны, которому нет оправдания". По его словам, у реализации их независимости и государственности "перспективы нет", так как за исключением нескольких государств на ряду с Россией, все международное содружество твердо поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии.
"Грузия глубоко заинтересована в поисках выхода из создавшегося положения, как в российско-грузинских отношениях, так и в решении существующих проблем через диалог", — добавил Абашидзе.
Говоря о перспективах налаживания связей между грузинами, абхазами и осетинами, Абашидзе подчеркнул, что для этого правительство Грузии создало проект "Шаг к лучшему будущему", который направлен на улучшение гуманитарного и социально-экономического положения жителей Абхазии и Южной Осетии.
Ранее в МИД РФ заявляли, что враждебность и нежелание наладить диалог с абхазами и осетинами укоренены глубоко в политическом классе Грузии.
Грузинский дипломат подчеркнул, что "в условиях оккупации, ситуация на этих территориях, в том числе с точки зрения защиты прав человека, очень сложная". Абашидзе тут же отметил положительный аспект того, что сложные политические проблемы между Грузией и Россией не вносят неприязнь в отношениях между людьми этих стран.
"В этом году, предположительно, будет зафиксировано рекордное количество туристов из России. Между нашими странами восстановлены торгово-экономические связи, транспортные коммуникации, это дает определенную надежду. Но чтобы превратить эти отношения в политический капитал для вывода из тупика межгосударственных отношений, для этого, повторюсь, нужно иметь политическую волю и желание", — отметил он. (тут убрана часть цитаты – ред.)
Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии после того, как Грузия в ночь на 8 августа обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию. Президентом Грузии на тот момент был Михаил Саакашвили. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.
Впоследствии Абхазию и Южную Осетию признали Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату, Тувалу, а 29 мая 2018 года о признании независимости Абхазии и Южной Осетии объявила Сирия.