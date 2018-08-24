Путин постоянно поддерживает рабочие контакты с Медведевым, заявил Песков

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Владимир Путин постоянно находится на связи с главой правительства Дмитрием Медведевым, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В пресс-службе кабмина пояснили, что премьер-министр получил травму во время занятий спортом и не сможет в ближайшее время проводить публичные мероприятия. Характер повреждения не уточняется.
"Президент традиционно в постоянном контакте с председателем правительства вне зависимости от их местоположения. <…> Суть самой работы предусматривает постоянный рабочий контакт", — сказал пресс-секретарь президента.
Вопросы журналистов о состоянии здоровья премьер-министра Песков переадресовал в правительство.
"И не болел"
О проблемах премьера со здоровьем сообщается не в первый раз. В марте 2017 года Медведев заболел гриппом.
"Эпидемическая ситуация у нас вроде как идет на убыль, тем не менее ситуация пока еще серьезная. Дмитрия Анатольевича не уберегли", — заявил тогда Владимир Путин на совещании с членами кабмина.
Спустя несколько дней Медведева поздравили с выздоровлением на встрече с представителями индустрии автоперевозок. В ответ на это премьер возразил, что "и не болел".
Плавание, велосипед, лыжи
Также известно о предпочтениях Медведева в зимний сезон: по возможности премьер-министр любит кататься на горных лыжах. В особенности, в Сочи, где после Олимпиады-2014 осталась масштабная инфраструктура, пригодная для занятий как на любительском, так и на профессиональном уровне.