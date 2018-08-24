Путин постоянно поддерживает рабочие контакты с Медведевым, заявил Песков

Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи. 10 апреля 2018

Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи. 10 апреля 2018

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Владимир Путин постоянно находится на связи с главой правительства Дмитрием Медведевым, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее некоторые СМИ заметили, что Медведев несколько дней не появляется на публике.

В пресс-службе кабмина пояснили, что премьер-министр получил травму во время занятий спортом и не сможет в ближайшее время проводить публичные мероприятия. Характер повреждения не уточняется.

"Президент традиционно в постоянном контакте с председателем правительства вне зависимости от их местоположения. <…> Суть самой работы предусматривает постоянный рабочий контакт", — сказал пресс-секретарь президента.

Вопросы журналистов о состоянии здоровья премьер-министра Песков переадресовал в правительство.

"И не болел"

О проблемах премьера со здоровьем сообщается не в первый раз. В марте 2017 года Медведев заболел гриппом.

"Эпидемическая ситуация у нас вроде как идет на убыль, тем не менее ситуация пока еще серьезная. Дмитрия Анатольевича не уберегли", — заявил тогда Владимир Путин на совещании с членами кабмина.

Спустя несколько дней Медведева поздравили с выздоровлением на встрече с представителями индустрии автоперевозок. В ответ на это премьер возразил, что "и не болел".

Плавание, велосипед, лыжи

Каким конкретно видом спорта занимался Дмитрий Медведев, когда получил повреждение, не уточняется. В разное время глава правительства рассказывал о своем увлечении бадминтоном, а также говорил, что старается "поддерживать себя в нормальной физической форме" — плавать и кататься на велосипеде.

Также известно о предпочтениях Медведева в зимний сезон: по возможности премьер-министр любит кататься на горных лыжах. В особенности, в Сочи, где после Олимпиады-2014 осталась масштабная инфраструктура, пригодная для занятий как на любительском, так и на профессиональном уровне.