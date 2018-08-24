Чавушоглу сообщил, что Эрдоган ждет Путина с визитом в Турцию

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным передал привет от Тайипа Эрдогана, отметив, что тот ждет российского лидера в Турции: есть договоренность сходить в рыбный ресторан.

"Ваш дорогой друг господин Эрдоган прислал вам приветствие и наилучшие пожелания и ждет в скорейшее время вас с визитом в Стамбул. У вас есть договоренность сходить в рыбный ресторан", — сказал Чавушоглу.

Путин и Эрдоган встречались в июле на саммите БРИКС. Тогда Путин напомнил Эрдогану, что тот обещал пригласить в ресторан. Путин в ответ на подтверждение приглашения тогда ответил, что примет его, когда в Турцию начнутся поставки российского мяса.

В свою очередь, Чавушоглу отметил хорошие отношения между лидерами двух стран.

"Сегодня мы пообщались на уровне министров иностранных дел. Наши коллеги на своих уровнях пообщались по региональным вопросам. Все вопросы сотрудничества были обсуждены. Для нас это очень важно не только для наших государств, но и в региональном плане", — подчеркнул глава МИД Турции.