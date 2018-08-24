Роднина выступила за отмену пенсионных преференций парламентариям

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Предложение "Единой России" отменить пенсионные преференции депутатам и сенаторам актуально, такая мера позволит укрепить доверие населения к власти, заявила депутат от фракции ЕР Ирина Роднина.

Ранее "Единая Россия" предложила отменить все преференции по выплате пенсий для членов Совета Федерации и депутатов Государственной думы.

"Мы понизили себе зарплаты несколько лет назад, поэтому здесь мы не видим никакой катастрофы. Если это (наличие преференций. — Прим. ред.) так сильно людей раздражает, если это вызывает какой-то антагонизм и мы теряем доверие, то, наверное, мы вправе делать такие шаги, чтобы народ нам доверял", — заявила РИА Новости Роднина.

Она назвала актуальным предложение отменить пенсионные преференции для парламентариев особенно в связи с обсуждением в регионах изменений в пенсионном законодательстве.

"Я думаю, что оно очень актуально, потому что у нас сейчас идут постоянно встречи с нашими избирателями — гражданами нашей страны, мы очень часто слышим вопросы. Насколько я знаю, очень положительно на это (отмену пенсионных преференций парламентариям. — Прим. ред.) реагируют… Наверное, в этой ситуации, когда мы говорим о пенсионной системе, люди очень хорошо это воспринимают", — отметила Роднина.

Госдума 19 июля приняла в первом чтении правительственный законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве, он предполагает повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Изменения предполагается сделать поэтапными с 2019 года. Палата одобрила базовые положения документа, теперь до 24 сентября к нему будут собирать поправки, затем пройдут голосования во втором и третьем чтениях и рассмотрение в Совете Федерации.

Правительство поясняло, что благодаря предлагаемым изменениям пенсии неработающим пенсионерам планируется повысить в 2019 году в среднем на одну тысячу рублей, а к 2024 году ожидается выход на среднюю пенсию около 20 тысяч рублей в месяц, что соответствует росту примерно на 35 процентов по сравнению с уровнем 2018 года.

Президент Владимир Путин заявил, что ему не нравится ни один из предложенных вариантов по повышению пенсионного возраста, и россияне "ничего хорошего не видят" в том, что не смогут выйти на пенсию, когда планировали. Но надо опираться на экономические оценки — и если ничего не менять, пенсионная система в будущем может лопнуть, заявил президент. Нынешняя планка пенсионного возраста была установлена еще в 1956 году, когда на одного пенсионера приходилось 3,7 работающего, а продолжительность жизни составляла 67 лет, напомнил он. Сейчас на каждого пенсионера приходится только двое работающих, а средняя продолжительность жизни выросла до 73-74 лет, объяснил президент.

Окончательного решения еще нет, надо выслушать все мнения, но не оценки тех, кто пиарится на этой теме, резюмировал Путин.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.