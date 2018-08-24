Роднина выступила за отмену пенсионных преференций парламентариям

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Предложение "Единой России" отменить пенсионные преференции депутатам и сенаторам актуально, такая мера позволит укрепить доверие населения к власти, заявила депутат от фракции ЕР Ирина Роднина.
"Мы понизили себе зарплаты несколько лет назад, поэтому здесь мы не видим никакой катастрофы. Если это (наличие преференций. — Прим. ред.) так сильно людей раздражает, если это вызывает какой-то антагонизм и мы теряем доверие, то, наверное, мы вправе делать такие шаги, чтобы народ нам доверял", — заявила РИА Новости Роднина.
Она назвала актуальным предложение отменить пенсионные преференции для парламентариев особенно в связи с обсуждением в регионах изменений в пенсионном законодательстве.
"Я думаю, что оно очень актуально, потому что у нас сейчас идут постоянно встречи с нашими избирателями — гражданами нашей страны, мы очень часто слышим вопросы. Насколько я знаю, очень положительно на это (отмену пенсионных преференций парламентариям. — Прим. ред.) реагируют… Наверное, в этой ситуации, когда мы говорим о пенсионной системе, люди очень хорошо это воспринимают", — отметила Роднина.
Правительство поясняло, что благодаря предлагаемым изменениям пенсии неработающим пенсионерам планируется повысить в 2019 году в среднем на одну тысячу рублей, а к 2024 году ожидается выход на среднюю пенсию около 20 тысяч рублей в месяц, что соответствует росту примерно на 35 процентов по сравнению с уровнем 2018 года.
Окончательного решения еще нет, надо выслушать все мнения, но не оценки тех, кто пиарится на этой теме, резюмировал Путин.
Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.