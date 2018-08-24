Суд отказал в апелляции снятой с выборов актрисе из "Уральских пельменей"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 авг — РИА Новости. Свердловский областной суд в пятницу оставил без удовлетворения апелляционную жалобу актрисы шоу "Уральские пельмени" Юлии Михалковой на решение Ленинского суда Екатеринбурга, который отменил регистрацию актрисы на выборах в городскую думу, сообщает облсуд.

Ранее иск с требованием отменить регистрацию Михалковой подал кандидат от "Партии пенсионеров" Рустэм Казыханов, указавший, что из собранных 323 подписей 35 были признаны недействительными. По нормам избирательного права, для регистрации кандидата необходимо не менее 295 действительных подписей. Суд удовлетворил этот иск, Михалкова обжаловала это решение.

"Свердловский областной суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу Юлии Михалковой на решение Ленинского районного суда Екатеринбурга", — говорится в сообщении.

Михалкова подавала документы для регистрации кандидатом на выборах в городскую думу Екатеринбурга как самовыдвиженец по девятому округу. По этому же округу подали документы еще пять кандидатов: Роман Тихонов от ЛДПР, Юрий Лесников от "Яблока", Виталий Чачин от "Справедливой России", Елена Дерягина от "Единой России" и Денис Курочкин от КПРФ.

Юлия Михалкова в 2016 году выдвигала свою кандидатуру на предварительное голосование "Единой России" для участия в выборах депутатов Госдумы. По итогам праймериз участница шоу "Уральские пельмени" заняла третье место, но позже сняла свою кандидатуру.