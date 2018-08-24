Трампу стоит приехать в Крым, заявил Киселев

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости. Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев считает, что визит президента США Дональда Трампа в Крым был бы логичным и естественным, так как он шел на выборы с обещанием улучшить отношения с Россией.Крым 24".
По его словам, пока Крым наслаждается "культурными послами" из США, которые прибыли на международный фестиваль Koktebel Jazz Party. "У нас прекрасная группа из Нового Орлеана Rebirth Brass Band. Они получили "Грэмми" — высшую музыкальную награду Соединенных Штатов — в 2012 году, и я считаю, что любой джазовый фестиваль любой страны мира счел бы за честь принимать музыкантов такого уровня", — сказал Киселев.
Международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party откроется в Крыму в пятницу, в нем примут участие 20 коллективов из России, США, Великобритании, Индии, Китая, Армении и других стран.