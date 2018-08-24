МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Владимир Путин назначил Михаила Бабича послом в Белоруссии, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Бабич также стал спецпредставителем президента по развитию торгово-экономического сотрудничества с Белоруссией, покинув пост полномочного представителя в Приволжском федеральном округе.

Отдельным указом президент освободил от должности предыдущего посла России в Белоруссии Александра Сурикова.

Михаил Бабич — выпускник Рязанского высшего военного командного училища связи, юридического факультета Московского института экономики, менеджмента и права, Государственной академии управления, а также Военной академии генштаба ВС. Бабич — действительный государственный советник Российской Федерации первого класса, кандидат экономических наук, член "Единой России".

Политик работал полномочным представителем президента в ПФО, председателем Госкомиссии по химическому разоружению. В 2016 году должен был стать послом на Украине, но Киев не согласовал его кандидатуру.